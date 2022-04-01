CHP'li Zeybek'ten 'Talat Paşa Konağı' tepkisi: 'Hukuksuzca el konuldu'

01 Nisan 2022 Cuma, 15:01

Resmi Gazete'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 29 Mart 2022 tarihli kararda; belediyelere ait müzelerin Bakanlığa devrinin önü açıldı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi başlıklı kararda "Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir" denildi.

Çok tepki toplayan kararnameye iişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Gökan Zeybek de açıklamalarda bulundu. "‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ neden bu kadar önemli?" diye soran Zeybek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

Zeybek sosyal medyada yaptığı açıkamasında şu ifadelere yer verdi:

"‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ neden bu kadar önemli? Eğitimden kültüre,sağlıktan ekonomiye içinde bulunduğumuz yönetim krizinin sebebi ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ile dayatılan keyfi, kural tanımaz sistemsizliktir. Son keyfi uygulama 29 Mart 2022’de yaşanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde “Başkanlık, Cumhurbaşkanının onayıyla yeni müze kurabilir veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir” ifadesi kamunun elinde olan tüm müzelerin Bakanlığa devrinin önünü açmıştır."

'İBB'DEN ALINDI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE DEVREDİLDİ'

"Tehlikenin kapsamının anlaşılması açısından sıcak bir gelişmeyi aktarayım; Yerebatan Sarnıcı Giriş Kapısı ve üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı’nın mülkiyet hakkı İBB’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi! Bir diğer deyişle hukuksuzca el konuldu!"

'UMARIZ YEREBATAN SARNICI SARAY ZANNEDİLİP MİLLİ SARAYLAR'A DEVREDİLMEZ'

"Umarız neyi hedeflediği, neyi kapsadığı belli olmayan bu kararname ile 532 yılında İmparator Justinianus tarafından inşa ettirilen, Bazilika Sarnıcı olarak da bilinen Yerebatan Sarnıcı tarihsel bilgiden yoksun kimseler tarafından Saray zannedilip Milli Saraylar’a devredilmez!"

'BEKA SORUNU'

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ denen ‘Tek Adam Yönetimi’ ve Saray güdümlü liyakatten yoksun AKP kadroları bu ülkenin zenginlikleri, birikimleri, kültür varlıkları için tehdittir. Neyi hedeflediği ve amaçladığı belli olmayan kararnameler beka sorunudur.

O nedenle 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diyoruz. O nedenle 'Yasama, yürütme ve yargı birbirinden kesin biçimde ayrılacak” diyoruz. O nedenle 'Yargı güçlü ve bağımsız olacak' diyoruz. O nedenle 'Denetleyebilen, etkili, güçlü bir TBMM olacak' diyoruz."