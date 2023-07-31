CHP'li Gürsel Tekin, İYİ Partili Hatipoğlu'nun 'ittifak' çıkışına tepki gösterdi: CHP kutupyıldızıdır

Yayınlanma: 31.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 31.07.2023 - 03:00

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partisinin CHP ile hareket etmesinin kendilerine zarar verdiğini savunarak yerel seçimlerde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini söyledi.

Hatipoğlu’nun tartışma yaratan sözlerine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Eskişehir milletvekili Hatipoğlu’na şunu hatırlatmak isterim, Yılmaz Büyükerşen bu güç birliği olmadan 5 dönemdir Eskişehir’i kazanıyor. Büyükerşen yerel yönetimlerin bilgesi olduğu için Eskişehirli seçmenlerin oyunu Birleşmiş Milletler’in ödülünü almış Eskişehir’i dünya şehirler sıralamasına koyduğu için sayın vekilin bir Eskişehirli olarak gurur duyması lazım” dedi.

(Gürsel Tekin)

‘ZORAKİ OLACAK İŞ DEĞİL’

İttifakların zoraki yapılacak şeyler olmadığını dile getiren Tekin, “İttifaklar gönüllüğe dayalıdır. CHP olarak ittifaka kapalı değiliz ama tek başımıza seçime girecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. İttifaklar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama CHP’nin ittifak edeceği yoksullardır, işçilerdir, emeklilerdir, köylülerdir onu hiç kimse merak etmesin. CHP bütün siyasi partilerin kutupyıldızıdır” ifadelerini kullandı.

‘AKP SEÇMENİ RAHATSIZ’

CHP üzerinde oluşturulan algıya yönelik de açıklamalarda bulunan Tekin, şöyle konuştu:

“Sanki CHP bugüne kadar hiç seçime girmemiş her seçimde başarısız olmuş gibi bir algı doğru değil. Önümüzdeki günlerde yolumuza il ve ilçe sayılarını artırarak devam edeceğiz. Özellikle İstanbul’la ilgili şunu net olarak söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerde Beykoz, Çatalca, Silivri, Beyoğlu, Şile, Üsküdar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla’yı çok rahatlıkla CHP adayları iktidar olacak. AKP seçmeni çok büyük rahatsızlık içerisinde. Bu ilçelerde çok rahatlıkla bu seçimi alabiliriz gibi görünüyor.”