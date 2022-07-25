Kadınlardan Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı'ya sert tepki: 'Haddinizi bilin'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:45

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef alan, Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı skandal ifadeler kullandı. Konakçı, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" dedi.

İmam Konakçı, sözlerinin devamında da erkeklere eşlerinin örtünmeleri için zorlama çağrısında bulundu. Konakçı, kapanmamalarından rahatsız olduğu kadınlarla ilgili olarak erkeklere şöyle seslendi:

"Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

İMAMA KADINLARDAN SERT TEPKİ

Konakçı'nın açıklaması sosyal medyada tepki çekerken, kadınlar da Konakçı'ya sert tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet.com.tr'ye açıkladı.

"HADSİZ İMAM HAKKINDA GEREKEN YAPILMALI"

"Maaşı halktan toplanan vergiler ile ödenen bir kamu çalışanı hem kadınların yaşam tarzına müdahale ediyor hem de çirkin benzetmesiyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyor" diyen Taşcıer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir soruşturma açılacak mı diye sormaya gerek yok, daha önce de benzeri şekilde kin ve nefret kusan bu şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Hatta bu sözlerinden sonra ödüllendirilmesi de şaşırtıcı olmaz. Kadınları yürüyen et parçaları olarak gören ve eve kapatılmaları gereken birer köleymiş gibi zikreden bu aklın sırtını sıvazlayanlar oldukça bu hadsiz cesareti bulmaya devam edecekler. Bir an önce bu kişi hakkında hukuki işlemin ve gerekli yaptırımın yapılması gerekir."

Taşcıer, konuya ilişkin soru önergesi vereceklerini bildirdi.

(Gamze Taşcıer)

DİYANET'E ÇAĞRIDA BULUNDU

TKDF Başkanı Güllü, imam Konakçı'nın açıklamasını 'hadsizlik' olarak yorumladı. Güllü, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri başkanı son zamanlarda siyaset yapmaya başladığı için o kurumun imamları, müezzinleri de kendilerini bu konuda zorunlu olarak sorumlu tutuyorlar sanırım. Algıda bir yanlışlık var ve sayın başkan gibi hocalar da kendilerini yol gösterici sanıyorlar. Oku Allah'ın emri ile oku diye başlayan Kuranı Kerim kadın-erkek eşitliğini gösterirken onu anlatmak için maaşlı çalışan bireyler eşitliksiz dilleri ile zehir saçıyorlar. Ancak o zehir bizi sokmaz. Biz bu dili kullanan hocaların, tarikat ve cemaatlerin şehvet odağına dönen yansımalarına ses çıkarmadığını biliriz. Çocukların istismar edildiği Kuran kursları hocalarını görmeyen gözlere sahip olduklarını biliriz. Bir kereden bir şey olmaz diyenlere sessiz kalmalarından biz utanırız. 15 yaş altı kız çocuklarının tecavüze uğradığı erken yaş evliliklerinde dini nikahı kıymaktan geri durmayanlar olduklarını biliriz. Resmi nikah olmadan kıyılan dini nikah sayıları ile mal yerine konulan kadınları görmezden geldiklerini biliriz."

(Canan Güllü)

Güllü açıklamasının devamında, "Haddinizi bilin. Köpeksiz köy sanmaya başladığınız bu ülkenin kurtuluşundan kuruluşuna emeği olan kadınlardan dilinizi çekin" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrıda bulunan Güllü, "Halil Konakçı hakkında soruşturma açmalı ve görevden el çektirmelidir" ifadelerini kullandı.