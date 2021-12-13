CHP'li Gürsel Tekin'den TRT ve RTÜK hakkında suç duyurusu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:43

TRT’nin “Teşkilat” dizisindeki “Yıldırım” karakterinin, "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" sözleri CHP’lilerin tepkisini çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bugün, Ankara Adliyesi’nde; TRT ve RTÜK hakkında “Kamu görevlisinin işlediği ‘mağduriyete sebep olma’ yoluyla görevi kötüye kullanma suçlamasıyla” şikayet dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMAK AMACIYLA..."

Tekin, suç duyurusu dilekçesinde; Yıldırım karakterinin söylediği “Geliyor gelmekte olan” sözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sık sık kullandığını ve bir slogan haline geldiğini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizinin 12 Aralık 2021 tarihli bölümünde CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı ‘Geliyor gelmekte olan’ sloganı, dizide bir teröristi canlandıran ‘Yıldırım’ isimli karaktere söyletilmiştir. Bu karakter dizi içinde perde arkasında uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak yansıtılmaktadır.”

Tekin, TRT’deki bu eylemin “FETÖ’nün taktiklerine benzediğini” kaydederek, şunları açıkladı:

“Keza TRT programında gerçekleştirilen bu eylemin geçmişte FETÖ yayın organı olarak faaliyet gösteren bazı televizyon kanallarının taktikleriyle benzeştiği görülmektedir. Hatırlanacağı üzere alçak FETÖ operasyonlarının hedefinde olan masum asker ve sivil kişiler, FETÖ kanallarında yayınlanan kurgu dizilerde ‘kötü ve karanlık’ karakterler ile temsil edilir ve canlandırılırdı. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı ‘Geliyor gelmekte olan’ sloganının TRT dizisinde ‘terörist’ karakterini canlandıran bir oyuncuya söyletiliyor olmasının Sayın Kılıçdaroğlu'nu sözde itibarsızlaştırmak amacıyla yapıldığı ve bu amaca hizmet ettiği çok açıktır.”