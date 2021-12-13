CHP'li Sertel'den, Kılıçdaroğlu'nun sloganını terörist karaktere söylettiren TRT'ye çok sert tepki

13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:23

Geçen aylarda TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Teşkilat' dizisinin son bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganının 'terörist' karaktere söyletilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Usta oyuncu Gürkan Uygun’un canlandırdığı 'Yıldırım' karakteri, dizi içerisinde kamuoyunun hayırsever bir iş insanı olarak tanıdığı, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak yansıtılıyordu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu sahnelere CHP başta olmak üzere muhalefet kanadından çok sayıda tepki gelirken; son olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'Yıldırım' karakterinin "Geliyor gelmekte olan" sözleri nedeniyle TRT ve RTÜK hakkında, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP'Lİ SERTEL: TRT, SEÇİM ZAMANINDA BİR SALDIRI ÜSSÜ HALİNE GELECEK

Cumhuriyet'e konuşan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Atila Sertel de, sosyal medyada gündem olan ve CHP'nin hukuken harekete geçtiği söz konusu sahnelere tepki gösterdi.

"TRT, bütçesini halkın sırtına dayayan ama halka karşı kötü bir dille habercilik yapan bir noktada" diyen Sertel, "Bu yeni değil, fakat yeni genel müdür ile bu daha da arttı. Belki İbrahim Eren döneminde de aynı işi yapmaya çalıştılar ama İbrahim Eren'i yetersiz buldular. Şimdi de İletişim Başkanlığı'na bağlı SETA'cıların uzantısı olarak geldi bu tipler. Bu tipleri, ben ilk gördüğümde şöyle düşündüm; bu daha ilk vakaları değil ama, seçime ve seçim sathı mailine girildiğinde TRT resmen bir saldırı üssü haline gelecek. CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, DEVA'ya, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne... Hepsine bir saldırı üssü haline gelecek" sözlerini kullandı.

'TAMEMEN AHLAKSIZLIK'

"Bu daha ilk gibi görünüyor" diye konuşan Sertel, "Genel Başkan'ın sloganını bir terörist ile örtüştürmeye çalışmak, tamamen ahlaksızlıktır, tamamen siyaseten bitmişliğin göstergesidir ve siyasaten artık söyleyecekleri bir söz kalmadığı için karalama kampanyasından öte bir şey değildir" dedi.

'UZUNCA BİR DÖNEM FETÖ HEGEMONYASI ALTINDAYDI'

TRT'yi yönetenlerin uzunca bir dönem FETÖ'nün hegemonyası altında kaldığını aktaran Sertel, "Samsun'a Vali olarak giden İbrahim Şahin döneminden biliyoruz onları. Akabinde devamlı AKP'nin hücre evi gibi oldular, yani AKP'nin kurmaylarının barındığı nokta oldular. Şimdi daha çok saldıran, gazetecileri fişleyen, muhbirlik yapan, gazetecileri ihbar eden insanların eline geçti. Şahsen, bu insanlardan her türlü kötülüğü bekliyorum" ifadelerini kullandı.