CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklamasından sonra İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa etti
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa etti. Özışık, istifa dilekçesinde "'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir" dedi.
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
Özışık, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, şunları kaydetti:
"Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir.' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."
NE OLMUŞTU?
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin; konuk olduğu programda, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye cevap vermişti.
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