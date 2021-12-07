CHP'li Hakverdi'den Oktay'a: 'Külliye'de çalışan personele elden nakit ödemesi yapıldı mı?'

07 Aralık 2021 Salı, 15:56

Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışan kamu personeline elden 5 bin 500’er TL verildiği iddialarıyla ilgili, Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Hakverdi, “Öncelikle Külliye'de çalışanların diğer kamu personellerinden ayrıcalığı nedir? Muhasebeleştirilmeden elden dağıtılan bu para hangi karara dayanılarak ve nerenin bütçesinden karşılanmıştır? Bu soruların Cumhurbaşkanı tarafından ivedi olarak cevaplandırılması ve kamuoyunun aydınlatılması gerekmektedir” dedi.

Hakverdi, önergesinde şunları kaydetti:

"VATANDAŞIMIZ DÜŞÜK ÜCRETLİ KÖLELER HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

“Türkiye, iktidarınızın yanlış politikaları sonucu ekonomik olarak çok zor bir sürecin içerisine itilmiştir. Yüksek enflasyon, insanların alım gücünü düşürürken TL karşısında aşırı değerlenen döviz ise ülke olarak borçlarımızı neredeyse son bir yılda ikiye katlanmıştır. İktidarın yeni politikası nedeniyle ne yazık ki vatandaşlarımız düşük ücretli köleler haline getirilmiştir. Tüm bu buhranın sonucunda işsizlik bir yandan hızla artarken neredeyse her kalem mal ve hizmete de zam üstüne zam gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Bu sürecin sonucunda ise milyonlarca asgari ücretli çalışan, işçi, memur ve emekli, açlık sınırının altında aldığı aylıklarla geçinmeye çalışmakta ve çok zor günler geçirmektedir. Henüz asgari ücrete, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belirlenmemiş ve kimseye hiçbir ödeme yapılmamışken bir kamu kurumu olan ‘Külliye’ çalışanlarına geçtiğimiz hafta 5 bin 500’er TL elden para ödendiği iddia edilmektedir"

"SON İKİ HAFTA İÇİNDE KÜLLİYE'DE ÇALIŞAN PERSONELLERE ELDEN NAKİT PARA ÖDEMESİ YAPILDI MI?"

Hakverdi, Oktay’a şu soruları yöneltti:

"Son 2 hafta içinde Külliye'de çalışan personellere, adı ne olursa olsun elden nakit para ödemesi yapılmış mıdır? Ödeme yapılmışsa tutar ne kadardır? Yasal olmayan bu ödeme hangi kaynaktan karşılanmıştır? Bu ödemeler yapılırken örtülü ödenek kullanılmış mıdır? Bu ödemeler doğru ise kamuda çalışan tüm işçi ve memurlara bu tutarda bir ek ödeme yapılmasına dair karar almayı düşünüyor musunuz?"