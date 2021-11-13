AKP'li vekil Aydemir: "Külliye'de çalışıp aç sabah edenler var"

AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, "İnanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 10:08
AKP'li vekil Aydemir:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışanların çoğunlukla "aç kaldıklarını" söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in aktardıklarına, Aydemir, şunları belirtti:

“Burada emek veren kadroları ben biliyorum. Saray kavramı kullanılıyor, çalışma şartlarına gidin bakın. Samimi söylüyorum, o kafanızda oluşturduğunuz o saray gibi kâşane yok oralarda. Birçoğu sabahlara kadar çalışıyorlar ve inanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum.”

BİR GÜNDE 7 MİLYON HARCIYOR

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı, tek başına 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 TL harcamıştı. Saray’ın bir günde harcadığı tutar, 7.9 milyon TL’yi geride bırakmıştı.  


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