AKP'li vekil Aydemir: "Külliye'de çalışıp aç sabah edenler var"

13 Kasım 2021 Cumartesi, 10:08

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışanların çoğunlukla "aç kaldıklarını" söyledi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in aktardıklarına, Aydemir, şunları belirtti:

“Burada emek veren kadroları ben biliyorum. Saray kavramı kullanılıyor, çalışma şartlarına gidin bakın. Samimi söylüyorum, o kafanızda oluşturduğunuz o saray gibi kâşane yok oralarda. Birçoğu sabahlara kadar çalışıyorlar ve inanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum.”

BİR GÜNDE 7 MİLYON HARCIYOR

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı, tek başına 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 TL harcamıştı. Saray’ın bir günde harcadığı tutar, 7.9 milyon TL’yi geride bırakmıştı.

