AKP'li vekil Aydemir: "Külliye'de çalışıp aç sabah edenler var"
AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, "İnanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum" açıklamasında bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışanların çoğunlukla "aç kaldıklarını" söyledi.
BirGün'den Hüseyin Şimşek'in aktardıklarına, Aydemir, şunları belirtti:
“Burada emek veren kadroları ben biliyorum. Saray kavramı kullanılıyor, çalışma şartlarına gidin bakın. Samimi söylüyorum, o kafanızda oluşturduğunuz o saray gibi kâşane yok oralarda. Birçoğu sabahlara kadar çalışıyorlar ve inanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum.”
BİR GÜNDE 7 MİLYON HARCIYOR
Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, 2020 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı, tek başına 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 TL harcamıştı. Saray’ın bir günde harcadığı tutar, 7.9 milyon TL’yi geride bırakmıştı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Dolardaki tarihi rekorun ardından tepkiler gecikmedi
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı
- Özgür Demirtaş'tan A Haber'e dolar yanıtı
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Erdoğan'ın yıllar önceki paylaşımı gündem oldu
- Erdoğan'ı kızdıracak 'maaş' teklifi
- Arınç'tan dikkat çeken ziyaret
- Sedat Peker video ile yanıt verdi
- Soylu'ya dikkat çeken sorular