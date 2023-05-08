CHP'li Halıcı uyardı: Çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:39

Güncelleme: 08.05.2023 - 16:56

Cumhuriyet Halk Partisi, yıkımdan en çok etkilenen yerlerden birisi olan Sütçüler İlçesinin Mandallar mahallesinde incelemelerde bulundu. CHP Isparta milletvekili adayları Hikmet Yalım Halıcı ve Hatice Yıldız, beraberindeki heyetle bölgeye giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

MADEN OCAKLARI YURTTAŞIN OCAĞINI SÖNDÜRÜYOR!

Bölge halkının sorunlarını dinleyen Halıcı, burada yaptığı basın açıklamasında yurttaşların vahşi madencilik ve rant hırsı nedeniyle çok zor durumda kaldığını belirterek, “Bundan iki yıl önce bu mahallede vahşi madencilik sonucu büyük bir yıkım oluştu. İki yıldır ne iktidar ve ne Saray'ın milletvekilleri ne de atadıkları bürokratlar hiçbir şey yapmadı. Köylülerimizi konteynerlere mahkûm ettiler. Bölge köylerinin sıkıntıları daha da artıyor. Önce seralar yıkıldı, şimdi de evler. Maden ocakları, vatandaşın ocağını söndürüyor. Büyük kaya ve bloklar evlerin duvarlarına yaslanmış durumda. Çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Türkiye de işler felaket başa gelmeden çözülmüyor mu? Biz CHP iktidarında vatandaşımız mağdur olmadan, felaket daha yaşanmadan önleyeceğiz. Akılla, bilimle ve insanı merkeze koyarak çözümler üreteceğiz. Önceliğimiz hem insan hem de insanın hakça ve sağlıklı bir çevreyle yaşaması” dedi.

BÖLGE EKOLOJİSİ YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Rant madenciliği ve vahşi çıkarma teknikleri nedeniyle bölge ekolojisinin yok olduğunu, yaşananlardan sadece insanların değil, tüm canlıların etkilendiğini belirten Halıcı, “İnsan hayatı mı madencilik mi önemli? Vahşi madencilik ve rant anlayışı yüzünden bölge ekolojisi yok oluyor. Bölgede denetimler yapılmıyor. Şirketler burada kontrolsüz ve başına buyruk şekilde mermer çıkarıyor. İktidar ve yerel bürokrasi mevzuata aykırı şekilde yapılan bu faaliyetleri sadece izliyor. CHP ve Millet İttifakı olarak sonuna kadar bu konunun takipçisiyiz. Bu kanunsuzluğa da bu yağmaya da dur diyeceğiz. Isparta’da ilk çözeceğimiz konu Mandallar Mahallesi'ndeki bu sorun olacaktır. İktidarımızda hem tüm halkımız hem de doğamız kazanacak. Çünkü bu anlayış devam ederse insanımız hem evinden hem doğasından olacak. İnsanımıza hakkı olan sağlam evleri de hakkı olan sağlıklı doğayı da iade edeceğiz” ifadelerini kullandı.