Yaşamını yitiren Haluk Pekşen'in hastalığı neydi? Haluk Pekşen kimdir, kaç yaşında?

16 Eylül 2022 Cuma, 15:52

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Haluk Pekşen'in vefat ettiğini duyurdu. İşte, Haluk Pekşen'e dair merak edilenler...



HALUK PEKŞEN'İN HASTALIĞI NEYDİ?



Haluk Pekşen, 14 Ağustos 2022 tarihinden itibaren zatürre teşhisi ile alakalı tedavi görmekteydi. Kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmiş, durumunun iyi yönde ilerlediği belirtilmişti. Pekşen, geçen hafta Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Eski CHP'li vekil Harun Pekşen, 16 Eylül 2022 itibariyle yaşamını yitirdi.

HALUK PEKŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Haluk Pekşen, 1961 yılında Trabzon, Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukat olarak çalıştıktan sonra 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yaptı.



Pekşen, 120'nin üzerinde sivil toplum örgütünün kurucu ve yöneticiliğini yaptı. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu. Eski vekil, havacılık, bankacılık, gümrük, dış ticaret yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

PEK ÇOK ALANDA FAALİYET GÖSTERDİ

Pekşen'in İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı. Türkiye'nin ilk iç hatlar uçuş lisanslı havayolu şirketi'nin kurucusu olan Pekşen, birçok hava ve kargo şirketinin kuruculuğu ve danışmanlığını yapmıştır.

HALUK PEKŞEN'İN BALYOZ SAVUNMASI

Haluk Pekşen avukat sıfatıyla bulunduğu Balyoz Davası'nın en başında yaptığı savnumayı, Balyoz Savunma adıyla 2012 yılında kitaplaştırmıştır. Haluk Pekşen’in, bir diğer kitabı ise 2015 yılında basılan “Bir Ülke Geleceğini Arıyor'' isimli çalışmasıdır.

1998 yılında yayınladığı “Gelecek ve Ekonomi” isimli raporuyla, 2001 krizini çok önceden ve tam zamanlı olarak öngören Pekşen, 2006 yılında Kanal B TV’de Ekonomi Programı dizisinde küresel ekonomik kriz ve Türkiye’ye etkileri konusunda 3 ayrı program yaptı. Pekşen’in Küresel ekonomiler ve ülke ekonomilerine etkisi konusunda çok sayıda makale ve söyleşisi bulunmaktadır.

HALUK PEKŞEN'İN ÖZEL YAŞAMI

Haluk Pekşen, Rukiye Pekşen ile evlidir ve çiftin iki çocuğu vardır.