Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Fulya Öztürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için giydiği gömlek dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:19
Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini sosyal medyada gündem oldu
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Yediden yetmişe herkes şanlı bayrağımızın rengi olan kırmızıyı kullanırken, gazeteci Fulya Öztürk'ün kombini de dikkat çekti.

Fulya Öztürk, ay yıldızlı kırmızı-beyaz gömleği ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Her şey bugüne özel" notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ün gömleğini beğendiklerini ifade ederek "link" istedi.


Fulya Öztürk 29 Ekim

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