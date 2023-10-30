Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:19

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:19

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Yediden yetmişe herkes şanlı bayrağımızın rengi olan kırmızıyı kullanırken, gazeteci Fulya Öztürk'ün kombini de dikkat çekti.

Fulya Öztürk, ay yıldızlı kırmızı-beyaz gömleği ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Her şey bugüne özel" notuyla paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ün gömleğini beğendiklerini ifade ederek "link" istedi.