Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini sosyal medyada gündem oldu
Gazeteci Fulya Öztürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için giydiği gömlek dikkat çekti.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı.
Yediden yetmişe herkes şanlı bayrağımızın rengi olan kırmızıyı kullanırken, gazeteci Fulya Öztürk'ün kombini de dikkat çekti.
Fulya Öztürk, ay yıldızlı kırmızı-beyaz gömleği ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Her şey bugüne özel" notuyla paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları ise Öztürk'ün gömleğini beğendiklerini ifade ederek "link" istedi.
Her şey bugüne özel????¦? pic.twitter.com/1EC0PoG4hh— Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) October 29, 2023
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