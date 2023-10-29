HKP'den 29 Ekim yürüyüşü: Yaşasın laik Cumhuriyet

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:09

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:09

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, Cumhuriyet’in 100. yılında Ulus’taki Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. HKP üyeleri yürüyüşte, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalpaklı portresinin, “Bağımsızlık benim karakterimdir” ve “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sözlerinin yazılı olduğu pankart ile “Yaşasın laik Cumhuriyet”, “Cumhuriyet’in; antiemperyalizm, tam bağımsızlık, laiklik ilkelerini savunuyoruz”, “Emperyalizmi ve gericiliği yeneceğiz” yazılı dövizler taşıdı.

KALPAKLI ATATÜRK ANITKABİR’E ALINMADI

Atatürk’ün kalpaklı portresinin ve sözlerinin yazılı olduğu bayraklarla Anıtkabir’e gitmek isteyen parti üyeleri Anıtkabir’e alınmadı. Bunun üzerine HKP, Tandoğan Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran, “100 yıl önce, 29 Ekim 1923’te ilan edilen laik Cumhuriyet, 1919’dan 1923’e kadar süren ve dünyada ilk olarak zaferle sonuçlanan antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın taçlandırılmasıydı” dedi.

‘CUMHURİYET’İN TEMELİNDE SOSYALİZM VAR’

Atatürk’ün, ‘Eğer Rusya’nın yardımı olmasaydı yeni Türkiye’nin İngiliz-Fransız ve Yunan müdahalecilere karşı zaferi ya bugünküyle karşılaştırılamaz ölçüde büyük kurbanlar pahasına elde edilirdi ya da hatta büsbütün olanaksız olurdu. Rusya Türkiye’ye hem manevi hem maddi bakımdan yardım etti. Ulusumuzun bu yardımı unutması bir suç olur’ sözünü anımsatan Kıran, “Asırlık Cumhuriyet’in temelinde Lenin ve ülkesi Sovyetler’in harcı var, sosyalizm var” dedi.

‘İKTİDAR LAİK CUMHURİYET’İ YOK ETMİŞTİR’

“Cumhuriyet’in; antiemperyalizm, tam bağımsızlık ve laiklik ilkelerini tümüyle benimsiyor ve savunuyoruz, savunacağız” diyen Kıran şunları kaydetti:

“100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan laik Cumhuriyet; topraklarımızı işgal eden emperyalist yedi düvele ve bu emperyalist canavarlara topraklarımızı, halkımızı sunan saltanat sevicileri ortaçağcı gericilere karşı kurulan bir savunma kalesi idi. Bu kale, 1950’den beri gelen gerici iktidarlar ve özellikle 21 yıldır AKP iktidarları eliyle kerte kerte aşındırılarak, 100’üncü yılına geldiğinde yerle yeksan edilmiştir.”

‘GELDİKLERİ GİBİ GÖNDERECEĞİZ’

Kıran, “Ant olsun ki halkımızın bu ağulu düşmanlarını yine geldikleri gibi, bu sefer bir daha gelmemek üzere, tarihin lanetle anılacakları karanlık sayfalarına göndereceğiz. Bir asır önce birinci kuvayı milliyeci atalarımız başardı, biz de başaracağız” diyerek açıklamasını sonlandırdı.