CHP'li Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşler için aile birlikteliğinin sağlanmasını istedi

CHP'li Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşler için aile birlikteliğinin sağlanmasını istedi.

CHP'li Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşler için aile birlikteliğinin sağlanmasını istedi
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:59

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, farklı şehirlerde çalışan eşler için aile birlikteliğinin sağlanmasını istedi.

Kanko, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bedelli askerliğe yönelik gençlerin taleplerini dile getirdi.

Usta öğreticiler ve veterinerler ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamındaki öğretmenlerin sorunlarını anlatan Kanko, bunların çözülmesini istedi.

Stajyer ve çırak olarak çalışılan sürelerin emekliliğe dahil edilmesi gerektiğini belirten Kanko, sosyal güvenliğin, çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aile birliğinin korunmasının önemine işaret eden Kanko, çeşitli devlet kurumlarında farklı şehirlerde çalışan eşlerin çocuklarının mağdur olduğuna dikkati çekti.

''AİLE BİRLİKTELİKLERİNİN SAĞLANMASI LAZIM''

Anayasanın temel ilkesinin aileyi korumak olduğunun altını çizen Kanko, "Hükümetin, statü, kurum farkları, bakanlıklar arası farklar olduğunu düşünerek buna engel koyması doğru değildir. Çünkü aile birliği olmadığı zaman Türkiye'de artık hiç kimse çocuk yapmak istemiyor. Ailelerin yaşamlarını rahat idame ettirmeleri, çocuklarını sağlıklı yetiştirebilmeleri için mutlaka aile birlikteliklerinin sağlanması lazım." dedi.

 


Etiketler: #CHP #talep

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