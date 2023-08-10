CHP'li Kara, Hatay'daki istismar skandalını Meclis'e taşıdı
Hatay’da öğretmen Murat Sağıroğlu’nun, 10 öğrencisine beş yıl boyunca istismar ettiği için açılan davada tahliye kararı verilmesi Meclis’e taşındı.
Akçaova köyündeki bir okulda beden eğitimi öğretmeni Sağıroğlu, öğrencilerine istismarda bulunduğu, görüntüleri kaydettiği, çocukların başkaları tarafından da istismar edilmesine neden olduğu ortaya çıkmıştı.
(Nermin Yıldırım Kara)
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
“Sanığa 158 yıla yakın hapis cezası verilmesine karşın şu anda bu failin aramızda geziyor olması toplum vicdanında derin yaralar açtı” diyen CHP’li Kara, “Sanığın karar duruşmasından hemen önce tahliye edilmesi toplum nezdinde de hukuki olarak da kabul edilebilecek bir durum değil. Son yıllarda istismar vakalarının artışı ve faillerin cezasız kalışı yurttaşları endişeye sürüklüyor” dedi.
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