Skandal iddia: Devlet korumasındaki çocuğa cinsel istismar!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:55

Defalarca cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuğun koruma altına alındıktan sonra da birçok kez aynı şeyi yaşadığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, B. A. isimli özel gereksinimleri olan bir kız çocuğu, küçük yaşlarda aile içi ve aile dışı cinsel istismara maruz bırakıldı. B. A.’yı istismar eden abisi E. A. ile aile üyesi olmayan iki kişi Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinsel istismardan tutuklandı. Ardından B. A. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yalova’da ‘koruma’ altına alındı.

BAKANLIK RAPORLARINA YANSIDI: KORUMA ALTINDAYKEN DE İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Fakat çocuk bir süre sonra anneannesine teslim edildi. Anneannesi bakamayacağını söyleyip çocuğun yeniden koruma altına alınmasını talep etti. 2020’nin Eylül ayında Çocuk Mahkemesi kararı ile 14 yaşında yeniden koruma altına alındı. Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirilen B. A. burada da korunmadı.

Ulaşılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4 Ocak 2022 tarihli ve “gizli” ibareli raporlarında B. A.’nın koruma altındayken de defalarca cinsel istismara maruz bırakıldığı ifade edildi. Raporlarda devletin çocuğu korumadığı şu ifadelerle anlatıldı:

“B.A. özel eğitim okulu 9’uncu sınıf öğrencisidir. Çocuk kuruluştan izinsiz ayrılmaya başlamış, dışarıdaki olumsuz çevresi nedeniyle birçok kez cinsel istismara maruz kaldığı öğrenilmiştir. Instagram’daki yazışmalarına çocukla birlikte bakılmış, birçok erkek tarafından uygunsuz teklifler yapıldığı görülmüştür. Kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını beyan etmektedir. Dışarıda başına olumsuz şeyler geldiğini ifade etmektedir. Birçok defa nitelikli cinsel istismar olayı yaşadığı…”

“SORUŞTURMA AÇILMADI”

Bakanlığın raporlarında çocuğu cinsel istismara maruz bırakanlar hakkında şikâyetlerin yapıldığı ve adli süreçlerin devam ettiği ifade edildi. Fakat raporlarda koruma altındaki çocuğu kimlerin istismar ettiği, hukuki bir sürecin başlayıp başlamadığı ise açıklanmadı. Çocuğu korumayan ve ihmaller nedeniyle defalarca cinsel istismara maruz bırakılmasına neden olan bakanlık personelleri hakkında da bir soruşturma açılıp açılmadığına dair bir bilgiye yer verilmedi. BirGün’ün bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise bu konuda hiçbir bakanlık personeli hakkında soruşturma başlatılmadı.