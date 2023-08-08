Muğla’da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmıştı: O doktor tahliye edildi

Muğla’da ’cinsel istismar’ suçundan tutuklanan doktor U.S. tahliye edilirken, şikayetçi olan E.Ç. isimli çocuğa ise iftira suçundan soruşturma açıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:08
Muğla’da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanmıştı: O doktor tahliye edildi
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Geçen günlerde Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen hastanede cinsel istismar iddiasında yeni bir gelişme yaşanırken, tanığın verdiği ifadeyle davanın seyri değişti.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor U.S.’nin, 17 yaşındaki E.Ç. isimli çocuğu muayene ettiği esnada cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuğun şikayeti üzerine açılan davada doktor U.S., cinsel istismar suçundan tutuklu olarak yargılandı.

ŞİKAYETÇİ OLAN ÇOCUK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor U.S.’nin avukatları, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutukluluk haline itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S.’nin tahliyesine karar verildi. Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor F.Ç., savcılığa verdiği ifadede, E.Ç.’nin, U.S.’yi kendisine arkadaş olarak ayarlaması için teklifte bulunduğunu ve bunun üzerine çocuğun tepki gösterdiğini, cinsel istismar iddiasının iftira olduğunu söyledi.

Alınan ifadenin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E.Ç. isimli çocuk hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı öğrenildi.


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