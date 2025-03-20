CHP'li Karaca'dan Vatan Emniyet önünden çağrı: 'Bu akşam saat 20.30'da...'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:57

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 87 kişi dün sabah erken saatlerinde gözaltına alındı.

Bugün İmamoğlu’nun tutulduğu Vatan Emniyet’in önüne giden TBMM Başkanvekili ve CHP’nin Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, barikatların önünde açıklamada bulundu.

"MİLLETVEKİLLERİ SANKİ DÜŞMAN ASKERİYMİŞ GİBİ..."

Karaca'nın açıklamaları şöyle:

"Vatan Emniyet’in önündeyiz. Daha doğrusu Vatan Emniyet’in önüne metrelerce uzaklıktaki polis bariyerlerinin önündeyiz. Buraya gelebilmek için o kadar uzun yol kat ettik ki. Görevli polis memurlarına yol sormak için yanlarına çıktığımızda hemen çevik kuvvet dört milletvekili için pozisyon alarak; sanki dört milletvekili düşman askeriymiş gibi davranarak önümüze bariyerler gerdiler. Biz bu tartışma ve gerilimlerle buraya kadar geldik.

"BU AKŞAM 20.30'DA SARAÇHANE'YE"

İçeride 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları var. Biz buradan onlara dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz. Bütün İstanbullulara diyoruz ki ‘Bugün akşam 20.30’da Saraçhane’de ‘hak, hukuk, adalet’ demek için, İstanbullunun hakkına, oyuna, milletin iradesine sahip çıkmak için özgürlükler için, adalet için, hukuk devleti için ses yükseltmek üzere Saraçhane’ye davet ediyoruz. Bugün buradayız, birlikteyiz. Dayanışmayla bu hukuksuzluğu, bu sivil darbeyi de mutlaka püskürtecek; halk, adalet, hukuk, demokrasi, özgürlükler kazanacak. Ama kamu gücünü arkasına alarak burada otorite kurmak isteyenler de kaybedecek."