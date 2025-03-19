Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu: Artık her vatandaşımızın tüm hakları tehlike altında!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan oğlu Selim İmamoğlu, "Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına" ifadelerini kullandı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah gözaltına alınmasının ardından oğlu Selim İmamoğlu açıklamada bulundu.
Selim İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Bugün, hepimizin bildiği gibi onlarca eve aynı anda baskın yapılarak hukuk dışı bir uygulamayla, Türk hukuk sistemine hiç yakışmayan bir eylem yapıldı. Bu ülkede, artık haklı ve tertemiz bir mücadele veren herkes, aynı duyguyla evlerinde başına gelebilecekleri hesap ederek yaşıyorlar. İnsanların dürüst yaşamlarına müdahele ederek ve ailelerinin her bir üyesinin de yaşamlarına gasp ederek tüm iyiliklere engel olmaya çalışıyorlar.
Biz, ailecek bu ülke için neredeyse her günümüzü memleketimizin temel problemlerini ve buna en uygun çözümleri düşünerek yaşıyoruz. Adaletsizliği değil, ekonomiyi konuşalım, bilim konuşalım, eğitim konuşalım, dünyaya örnek bir ülke olmak için ne yapabiliriz milletçe bunu konuşalım, dertleşelim. Gün birbirimizi aşağı çekme günü değil. Yoksulluğa çözüm bulalım. Evine giderken çocuklarına mahçup olmamak için, temel ihtiyaçlarını nasıl sağlayacaklarını dert edinen anne ve babaların problemlerine çözüm bulalım. Huzur, barış ve mutluluk getirelim. Kaosa sürüklenmeye çalışan dünyaya rağmen birbirimizin elinden tutarak dünyaya barış için bir örnek hal yaratalım.
Ama her şeyden önce, tüm bunları konuşabilecek o huzurlu ortamı yaratabilmek için, gerçek adalet ve demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına."
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