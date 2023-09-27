CHP'li Karahasan, genel başkan adaylığını açıkladı
CHP'li Ünal Karahasan, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek genel başkan adayı olduğunu açıkladı.
CHP'den 2011 ve 2015'te milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak 'Büyük Kurultay' öncesi Genel Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
CHP üyesi yazar Ünal Karahasan, CHP'nin ebedi liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, onun iki büyük eserine sahip çıkmaya geldiğini söyledi.
"GENEL BAŞKANLIK YERİNE GENEL SEKRETERLİK"
38'inci Olağan Kurultay'da CHP'de önemli bir tartışmanın açılması için öneride bulunacağını söyleyen Karahasan, "38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidardan yeni düzenleme
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'
- 80 türü var, ama sadece 6’sı faydalı
- 'Ekrem Bey için çalışın'
- 3 dönüm bağdan 8 ton çıktı, 240 bin liraya sattı!
- MHP'li kurmaylardan 'Soylu' açıklaması
- Finans uzmanı vergisini hesapladı