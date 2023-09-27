CHP parti programı, delege sistemi ve mevcut üyelik sorunu - Sadık ÇELİK

27 Eylül 2023 Çarşamba

Mahalle delege seçimi sisteminin başlıca iki sorunlu alanı vardır. İlki; mahalledeki seçim yapılan fiziki alan koşullarının sağlıklı, demokratik seçim yapmak için uygun olmamasıdır. (Kahvehane köşelerinde, izbe ve ne olduğu belirsiz bina altı dükkânlarda, ev köşeleri gibi orda burada yerlerde gerekli fiziki mekân şartları sağlanamamaktadır.)

OLUMSUZ SÜREÇLER

Mahalle delege sisteminin diğer sıkıntılı alanı ise delege ağalık yapısına hizmet eden; ahbap çavuş ilişkilerine, akraba, hemşericilik, çıkar menfaat ilişkilerine, cemaat, tarikat, mezhep, etnik köken bağlarına dayalı seçme seçilme süreçleri olumsuz etkilenmektedir.

Hem fiziki koşulların uygun olmamasından hem de yukarıda saydığımız nedenlere dayalı üyelik yapısı ve seçme-seçilme koşulları mevcut mahalledeki insan dokusunun, çeşitliliğinin ve nitelikli, birikimli üyelerin partinin ileri süreçlerine taşınmasına mani olmaktadır.

KRİTERLER

Hem seçiciliğe hem de bireyin özgür iradesine yönelik ne olduğu belirsiz baskıcı ve çıkar grupları, mahalle delege sistemi ile ilçeye ulaşmakta; bu tip mahalle üyeleri/delegeleri kullanılmaya, almaya-satmaya uygun olduğu için çeşitli gruplar tarafından amaca uygun kullanılmaktadır. Bu mahallelerdeki mevcut üyelik yapılanması parti üyelerinin birbirlerini seçmek, menfaat sağlamak için sözde parti üyeliği olarak kalmakta ve gerçekte diğer partilere hizmet etmektedir. Bu şekildeki üye/ delegeler başka partilere hizmet etmekte, başka partilere oy verdikleri bilinmektedir. Üye/delege/yönetici olmak için kriterler belirlenmeli, bu kriterlere uyanların seçme-seçilme süreçlerine katılabilmeliler.

İlçede hâkim gözetiminde parti üyeleriyle ilçe delegeleri/ ilçe yöneticileri seçilmelidir. Seçme seçilme süreci buradan başlamalıdır.

PARTİ KİMLİĞİ

Partinin daha özgür, nitelikli, parti bilincini taşıyan, sol ve sosyal demokrat ideolojiyi benimsemiş üyelerden / delegelerden oluşturulması, partinin kendi kimliğine ve ilkelerine uygun üye yapısına kavuşmasını sağlayacaktır.

SADIK ÇELİK

İSTANBUL SARIYER İLÇESİ CHP ÜYESİ

