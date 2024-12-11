CHP'li Karasu, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialarını TBMM’de gündeme getirdi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 15:05

Güncelleme: 11.12.2024 - 15:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki usulsüzlükleri TBMM Genel Kurulu’nda açıkladı. Karasu, AKP’nin hedeflerinin gerisinde kaldığını ve Çukurova Havaalanı'nda yaşanan eksikliklere dikkat çekti. Ayrıca, DHMİ ve yap-işlet-devret projelerinde yaşanan yolsuzlukları ve atamalardaki liyakatsizliği gündeme getirdi.

Havaalanı işletmecisinin yapması gereken tren-havalimanı bağlantısının, Bakan’ın özel jetini kullanan Rönesans’a yaptırıldığını açıklayan Karasu, “Özel jetini çok sevdiğiniz Rönesans’ın kasasına bu iş için tam 20 milyon Euro koydunuz” dedi.

'TANIDIĞINIZI MÜDÜR YARDIMCISI YAPTINIZ'

DHMİ’deki atamalara da işaret eden Karasu, “Hava Seyrüsefer Dairesi’nin başına; bahçe bitkileri mezunu İngilizce belgesi dahi olmayan Sinan Yıldız’ı daire başkanı olarak atadınız. 4 ay önce açık öğretimden mezun olan Tuncay Balcı’ya ülkenin havacılık güvenliğini teslim ettiniz. İlahiyat Mezunu köylünüz Mustafa Akkaya’yı Genel Müdür Yardımcısı yaptınız” dedi.

"KAĞIT ÜSTÜNDE KALAN HEDEFLER"

AKP’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerinin kağıt üstünde kaldığını belirten Karasu, bu hedefleri şöyle sıraladı:

“Karayolları: Bugün, 3 bin 796 km otoyolumuz var. 2023 hedefiniz neydi? 7 bin 500 kilometre. Şimdi 2028 hedefiniz dahi 4 bin 330 kilometre. Ne oldu, 2023 hedeflerine? Yine Bölünmüş Yol hedefiniz 36 bin 500 km’di. Şimdi 2028 hedefiniz, 2023’ün tam 5 bin 250 kilometre gerisinde! Anadolu’daki ilçe yollarından, köy yollarından hiç bahsetmiyorum bile! Orada durum evlere şenlik. Yağan ilk karda, yollar çileye dönüşüyor. İnsanlar yollarda esir kalıyor!

'YURTTAŞ ANAHTARI KİME TESLİM EDECEĞİNİ BİLİYOR'

Konuşmasında, son açılan Çukurova Havaalanı’na ve işletmeciliğini yapan firmaya ilişkin çarpıcı veriler veren Karasu, şöyle dedi:

“13 yıldan sonra bu havaalanını eksikleriyle açtınız. İlk yağmurda çatısı çöktü, otoparkını su bastı. Havaalanını yapan, işleten firmaya 12 yıl garanti verdiniz. Öğreniyoruz ki, sadece yolcu garantisi vermemişsiniz! Parayı da Ziraat Bankası’ndan vermişsiniz. Merak ediyorum; Ziraat Bankası’nın çok sayıda şubesi varken neden Bahreyn şubesinden kredi verdiniz? Firma şimdi borçlarını ödemiyor, yeniden yapılandırma istiyor. Ayrıca artı kredi istiyor. Bu şirket, Çukurova’da çok sayıda esnafı da mağdur etmiş durumda. “Kasamızdan bir kuruş çıkmadı” diyordunuz; O halde sorarım size: Bu havaalanını yaptığınız arazi kimin: Devletin! Yapımına kredi veren banka kimin: Devletin! Garantör olan kim: Devletin kurumu! Havaalanını işleten şirket kimin: AKP’nin Çerkezköy Belediye Başkan Adayının Kurban olayım vatandaşa; Ne yapacağını biliyor; Çerkezköy Belediyesinin anahtarını yandaşa değil CHP’ye teslim ediyor.”

"BUNUN ADI AFET DEĞİL"

Artvin’in Arhavi ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu’nda yaşanan heyelan nedeniyle hayatını kaybeden 4 gencin fotoğrafını gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Bu fotoğraf, yandaş müteahhitlere gömdüğünüz anlayışın acı sonuçlarından sadece biri. 4 gencimiz hayatını kaybetti! Dahası, bu gençler Gürcistan’dan ucuz telefon almak için yola çıkmışlardı. Bu olay bir afet değil, doğaya ve bilime sırt çevirmenin yarattığı bir katliamdır! Sayenizde, ülkemiz ucuz ölümlerin ülkesi haline geldi. Sayın Bakan, spor yapmak herkes için faydalıdır. Ancak keşke bu katliamın yaşandığı yerle ilgili bir başsağlığı mesajı paylaşsaydınız. Merak etmeyin, yakın zamanda daha fazla spora zaman ayıracak fırsatınız olacak” diyerek Bakan Uraloğlu’nu eleştirdi.

KÖİ VE YİD PROJELERİNDEKİ SKANDALLAR

Karasu, Köprü ve Havaalanı projelerinde yaşanan usulsüzlükleri de gündeme getirerek, Sülün Osman’ın "Köprü satmak benim işimdir, bu satışlar domates satmaya benzemez. Köprü dediğin saf adama satılır, aptal adama satılır, millete satılmaz, milleti aptal yerine koyamayız" sözlerini hatırlattı. Karasu, “Sülün Osman, dolandırıcılıkla bile bir ahlaki sınır çizmeye çalışıyordu. Ama siz, tüm ahlaki değerleri bir kenara bırakıp milleti aptal yerine koyuyorsunuz!” diyerek hükümeti sert bir şekilde eleştirdi.