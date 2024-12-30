'Siyasal alevicilik' provokasyonu: 'Troller için ne yapıyorsunuz?'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:07

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:10

Suriye’de Esad rejiminin düşmesi ve Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) ülkede kontrolü ele geçirmesiyle birlikte, sosyal medya üzerinden mezhep temelli nefret propagandası artmaya başladı.

CHP'li Ulaş Karasu, yaptıkları paylaşımlarla nefret suçu işleyen, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen, ırkçılık suçları işleyen ve asıl olarak toplumu ayrıştırmak, birbirine karşı düşmanlaştırmak isteyen bu kesimlerin faaliyetlerini arttığını dikkati çekerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın yanıtlaması talebiyle verdiği önerge ile TBMM gündemine taşıdı.

"ATÜTÜRK VE LAİKLİK DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu, “Siyasal Alevicilik” gibi uydurulmuş kavramlarla aslında Alevi inancı ve Alevi vatandaşlar üzerinden ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve her alanda aklın, bilimin ve ulusal egemenliğe dayanan hukuk kurallarının temel alındığı bir yaşam biçimi olan laikliğe saldırmaya çalışan trollerin tutumunu eleştirdi. Alevi vatandaşlar üzerinden Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanlığı yapıldığını belirten Karasu, bu kişilerle ilgili yapılan çok sayıda ihbar olmasına karşı, bu tür saldırıları gerçekleştiren hesaplar ve kişiler hakkında gerekli ve yeterli yasal işlemlerin yapılmadığını vurguladı.

Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan laikliğe saldıran bu hesapların listelerinin ve kullandıkları bilgilerin tamamının devletin elinde bulunduğunun değerlendirildiğini ifade eden Karasu, özetle şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"“Siyasal Alevicilik” gibi uydurulmuş kavramları kullanarak, nefret suçu işleyen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bu kişi ya da kişilerin kimlikleri hakkında bakanlığınızın yapmış olduğu bir çalışma var mıdır? Var ise sonuçları nelerdir?

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, nefret ve hakaret suçu işleyen, laiklik ve cumhuriyet karşıtı paylaşımlar yapan bu hesaplar hakkında önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç ihbar gelmiştir? Gelen ihbarlar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Yapılmamış ise yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

Muhalif kişi ve kurumları hedef gösteren, anti laik söylemlerle, karalama kampanyaları düzenleyen, montaj fotoğraflar ve videolar üretmek dahil kara propaganda yapan bu troll hesapların sahip ve yöneticilerinin deşifre edilmesine yönelik bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Olacak mıdır?

Bu hesapların Cumhurbaşkanlığı’na bağlı başkanlık, ofis ve/veya bakanlık veya diğer resmi kurumlar tarafından korunduğu ve bu kurumlarda oluşturulan birimler tarafından aktif olarak kullanıldığı iddiası doğru mudur?

Her gün hakaret, tehdit, kişilik haklarına saldırı suçu işleyen binlerce sosyal medya hesabının içeriklerinin ortak olması da dikkate alındığında bu içerikler kimler tarafından, nasıl oluşturulmaktadır?

AKP tarafından 2015 yılında faaliyete alınan “Yeni Türkiye Dijital Ofisi” adı altında açtığı ve kurumsal hesapları yöneten, rakipleri izleyen, sahayla iletişim kurduğu belirtilen bu ofis halen faaliyette midir? Faaliyette ise ofiste mevcutta kaç kişi çalışmaktadır? Çalışanların işlemleri kim ya da kimler tarafından incelenmekte ve kontrolden geçirilmektedir? Ofis çalışanları gönüllü olarak mı yoksa maaşla mı çalışmaktadır? Ofis kapanmış ise hangi tarihte kapanmış, çalışanların şu an hangi kurum ya da kuruluşlarda çalışmaktadır?

Yılbaşı öncesinde, başta seçim bölgem Sivas’ta olmak üzere kentin değişik yerlerindeki billboard, raket vb. yerlere asılan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden bazı afişler kim ya da kimler tarafından asılmaktadır? Bunlara kim ya da kimler izin vermektedir? Nefret içerikli ifadelerle, halka yönelik saldırgan tutumlar içeren bu olaylarla ilgili olarak yapılan iş ve işlemler nelerdir?"