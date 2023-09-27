CHP'li Karasu'dan 'Süper Kupa' tepkisi: Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yapıyorum...

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:11

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:11

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında yapılacak Süper Kupa maçının Sivas'ta oynanması gerektiğini belirten Karasu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye çağrıda bulundu.

Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının Suudi Arabistan ya da Abu Dabi'da oynatmak istediklerini açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Süper Kupa maçını yurt dışında oynatmak da ne demektir? TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye çağrı yapıyorum; Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Milli Mücadelemize 108 gün boyunca başkentlik yapmış olan Sivas, bu maçın oynanacağı tek yerdir. İki güzide kulübümüze en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. İyi olan kazansın" diyerek konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı için şu açıklamayı yapmıştı:

"Süper Kupa için uğraşıyoruz. Allah'tan mani olmazsa, 30 Aralık gibi oynatmak istiyoruz. Şu anda iki ülke kaldı görüştüğümüz. Suudi Arabistan ve Abu Dabi. Türkiye'de olmayacak. Daha kesinleşmediği için bir şey söyleyemiyorum. Bunlar istiyorlar ama bir takım ekonomik şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray da yurt dışında oynanmasını istiyor. Benim amacım kulüplere ek gelir sağlamak."