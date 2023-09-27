Fenerbahçe Alagöz Holding'de Süper Kupa heyecanı yaşanıyor!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Kadınlar Süper Kupa maçında 28 Eylül Perşembe günü Fransa'da LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Basketbol Kadınlar Süper Kupa maçında perşembe günü Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karşılaşacak.
Fransa'nın Lyon şehrinde, geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu sarı-lacivertliler ile FIBA Avrupa Kupası galibi LDLC ASVEL'i karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
EKATERINBURG EN BAŞARILI KONUMUNDA
Fenerbahçe Alagöz Holding, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti.
Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.
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