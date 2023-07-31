Dursun Özbek, Süper Kupa finalini nerede oynamak istediklerini açıkladı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:21

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:24

Galatasaray'ın Socar ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasında konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa finaline dair açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BAKÜ'DE OYNANIR"

Karşılaşmanın Bakü'de oynanmasının doğru bir karar olacağını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa finalinin Bakü'de oynanması TFF'nin vereceği karar ama bence çok iyi olur. Oraya gittiğimizde gördüğümüz ilgi ve alaka Türkiye'dekinden farklı değil. Elbette çok şık olur. Oradaki kardeşlerimizi de memnun etmiş oluruz düşüncesindeyim. Bu konuda ilgili kişilerle temasımızı yapacağız. İnşallah olur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yoğun Avrupa fikstürü sebebiyle Süper Kupa finalinin 2023-24 sezonunun devre arasında oynanacağını açıklamıştı.