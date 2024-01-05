CHP'li Kasap bir süre daha Saadet'te

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi planladıklarını belirten Saadet Partisi kurmayları, “Bir ittifak arayışımız yok, CHP’nin de böyle bir beklentisi yok” dedi. Öte yandan, Hasan Bitmez’in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubunu kaybetmemesi için Saadet’e geçen CHP’li Ali Fazıl Kasap’ın da bir süre daha Saadet’te kalmaya devam edeceği belirtiliyor.

Saadet Partililer konuya ilişkin “Özgür Bey, sağ olsun, Saadet Partisi’nin Meclis’teki grubunun devam etmesi yönünde bir iradeyi ortaya koydu. Muhalefet açısından bunun önemli olduğuna dair ortak bir kanaat var. Bu ilelebet devam edecek veya yarın bitecek diye bir şey yok. Yani Sayın Kasap 2028’e kadar Saadet Partisi’nde kalacak ya da gelecek hafta gidecek diye bir şey yok” bilgisini paylaşıyor.