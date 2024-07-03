CHP'li Kasap duyurdu: 'Kütahya'da termik santral işçileri alıkonuldu, zorla çalıştırılıyor'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 19:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 19:00

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor" dedi.

Kasap, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli"



