CHP'li Kasap duyurdu: 'Kütahya'da termik santral işçileri alıkonuldu, zorla çalıştırılıyor'
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Seytiömer Termik Santrali'nde çalışan işçilerin alıkonulduğunu söyledi.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor" dedi.
Kasap, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli"
Kütahya Seytiömer Termik Santralinde çalışan işçi kardeşlerimiz yaklaşık 20 saattir zorla çalıştırılıyor ve işletmeden çıkma hakları gasp edilmiş durumda. Bu durumu kabul etmek mümkün değil. İş Kanuna aykırı bu duruma derhal son verilmeli. pic.twitter.com/xPYYkV95St— Dr. Ali Fazıl Kasap (@fazilkasap) July 3, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Kurum'un bakanlığına İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Koca'nın beklenmeyen konuşması
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Harikasınız 'Bizim çocuklar' harika!
- Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- A Milli Takım'a kötü haber!