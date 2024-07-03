Elazığ’da maden işçileri direnmeye devam ediyor!

Elazığ’da Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait maden ocaklarında, çalışma şartlarının düzeltilmesini isteyen işçilerin başlattığı eylem devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:59
Elazığ’da maden işçileri direnmeye devam ediyor!
Abone Ol google-news

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım AŞ’ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 

300’ü aşkın işçi, eylem kararı almasının ardından başlatmış oldukları eyleme devam ediyor. Çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını isteyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Alacakaya’ya giderek işçiler ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Özkan ve Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu, ellerinden gelen desteği işçilere vereceklerini belirtti.

İşçilerle görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, "Emeğin ne olduğunu anlayan insanların burada ekmeğini alnının teri ve vücuduyla çalışanların, tüm hayatını buraya gömen insanların isteklerinin kabul edilmeyişinin sonucunda insanca yaşayabilmek, yaşadığının ve emeklerinin karşılığını alabilmek için buradayız. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanındayız. Bu anlamda bizler sizlerin sesinizi duyurabilmek için buraya geldik. Sizlere ne gerekiyorsa nasıl yardım edilecekse elimizden geldiğince destek olacağız. Sizler burada durmadan bizler de durmadan buranın sonucuna ulaşacağız" dedi.


Elazığ haberleri maden haberleri maden işçisi haberleri EYLEM haberleri

İlgili Haberler

‘Devlet maden işçilerinin haklarını da korumalı’

‘Devlet maden işçilerinin haklarını da korumalı’
CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'ndan 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' teklifi

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'ndan 'Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü' teklifi
Son Dakika... Erzincan İliç'te göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Dakika... Erzincan İliç'te göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler