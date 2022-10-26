CHP'li Kaya: Cumhuriyet’in size verdikleri haram, zehir zıkkım olsun!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:25

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda Sayıştay’ın denetimleri hakkında görüşülen grup önerisinde partisi adına söz alarak, AKP iktidarının Sayıştay’ın denetimlerini ve uyarılarını dikkate almadığını ve Cumhurbaşkanının Sayıştay’ı baskı altına alarak denetim görevine müdahale ettiğini söyledi.

Kaya, Anayasa'nın 160'ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlediğini ifade ederek, “Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna güvenilir ve yeterli bilgi sunulması, kamu mali yönetiminin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve kamu kaynaklarının korunması ile hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır” dedi.

“SAYIŞTAY’IN VARLIĞI VE YAPTIKLARI ÇOK ÖNEMLİ”

Sayıştay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi ve halk adına halkın parasının hesabını sorduğunu ve usulsüzlükleri raporlarına taşıdığını belirten Kaya, “Sayıştay’ın varlığı ve yaptıkları tüm engellemelere ve eksikliklere rağmen çok önemli ve değerlidir. Aslında Sayıştay’ın varlığı sadece demokrasimiz için değil, iktidar için de son derece önemlidir; tabii, demokrasiyi içselleştirmiş, hesap vermeyi onurlu bir görev sayan iktidarlar için” dedi.

“SAYIŞTAY, AÇIK ARAMAYACAK DA NE YAPACAK?”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sayıştay ile ilgili geçmişte söylediği sözlerini hatırlatan Kaya, “Orta yerde şöyle bir söz var: ‘Sayıştay’ın, icracı kurumlarındaki denetimlerini açık arama şeklinde yapmaması gerektiğini düşünüyorum.’ Kim söylüyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Sayıştay denetimlerde açık aramayacak da ne yapacak, durumu mu idare edecek? Bu anlayışın olduğu bir yerde sağlıklı bir denetimden söz etmek mümkün değildir” dedi.

“SAYIŞTAY’IN BAŞINA ERDOĞAN’IN BÜROKRATI ATANDI”

Sayıştay Başkanlığı'na daha önce Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan bir bürokratın atandığına dikkat çeken Kaya, “İktisat mezunu; bunun dışında, Sayıştay’la uzaktan yakından alakası olmayan bir bürokrat, hukukçu değil, herhangi bir denetim tecrübesi de yok. Bağımsız ve tarafsız olması gereken Sayıştay gibi bir kurumun başına neden bir Cumhurbaşkanlığı bürokratı atanıyor ya da getiriliyor, diye sorgulamamız gerekiyor” dedi.

“RAPORLARA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİALARI VAR”

Trabzon Milletvekili, Sayıştay Kanunu'na göre Sayıştay denetçilerinin hazırladıkları raporlar kontrol süreçlerinden geçerek Rapor Değerlendirme Kurulu'na geldiğini ve deneyimli Sayıştay üyelerinden oluşan bu kurulun raporlara son şeklini vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere Sayıştay Başkanlığına verdiğini ifade ederek, “Sayıştay Başkanlığının Rapor Değerlendirme Kurulu sonrası şekil verilen bu raporlara müdahale yetkisi yoktur, kanun bu yolu kapatmıştır. Fakat ortada Sayıştay Başkanının son yayınlanan raporlara müdahale ettiği yönünde çok ciddi iddialar vardır ve bu durumun görevini layıkıyla yapan Sayıştay üyelerini ve denetçilerini son derece rahatsız ettiğinden bahsedilmektedir.” dedi.

“UYARILAR DİKKATE ALINSAYDI 41 MADENCİMİZ İŞ CİNAYETİNE KURBAN GİTMEYECEKTİ”

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Sayıştay’da devletini milletini çok seven ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan çok değerli bürokratların bulunduğunu ifade eden Kaya, “Onlar tüm engellemelere rağmen her yıl yaptıkları denetimlerde çok sayıda bulguda yolsuzlukları, usulsüzlükleri tespitler ediyorlar. İşte, bunlardan biri de Amasra Maden Sahası'yla ilgili tespitlerdir. Sayıştay’ın uyarıları dikkate alınmış olsaydı, bugün 41 madencimiz göz göre göre gelen iş cinayetine kurban gitmeyecektir" vurgusu yaptı.

"CUMHURİYET'İN VERDİKLERİ ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

Kaya, konuşmasının devamında AKP’li yöneticilerin son günlerde Cumhuriyet’le ilgili söylediği sözlere tepki göstererek, “Kime anlatıyoruz bunu? Daha cumhuriyetin ne olduğunu anlayamamış kafalara mı? Bu kafalara birkaç söz söylemeden edemeyeceğim. Cumhuriyet, her şeyden önce adam olmak demektir, adam olmak! Cumhuriyet’in tüm imkânlarından faydalanıp makam mevki sahibi olanlar, Cumhuriyet’in ekmeğini yiyip sonra da bu Cumhuriyet’e ve Atatürk'e söz edenler, bu Cumhuriyet’in size verdikleri haram, zehir zıkkım olsun!” diye tepki gösterdi.