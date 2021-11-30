CHP'li Kaya: "Eğitim-Sen yöneticilerine hukuk dışı uygulamalar her geçen gün artıyor"
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim-Sen üyesi eğitimcilere yönelik baskıların son dönemde artış kaydettiğine dikkat çekti. Kaya, Diyarbakır'da 21 öğretmenin hiçbir somut gerekçe sunulmaksızın görevinden ihraç edildiğini belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır ve çevre illerde Eğitim-Sen üyesi eğitimcilere yönelik sürdürülen baskıları gündeme getirdi.
Son dönemde Diyarbakır'da Eğitim-Sen üyesi 21 öğretmenin hukuksuz şekilde meslekten ihraç edildiğini belirten Kaya, AKP iktidarının muhalif sendikalara baskı uygulamaya devam ettiğini, bu sendikaların başında Eğitim-Sen'in geldiğini, yıllardır yöneticileri ve üyelerinin tutuklandığını, gece yarısı evlerinin basılıp gözaltına alındığını ve meslekten ihraç edildiğini belirtti.
"HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
Eğitim Sen'i susturmaya çalışan çok iktidar gördüklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:
"Özellikle Diyarbakır ve çevre illerde Eğitim-Sen yöneticileri ile üyelerine uygulanan hukuk dışı uygulamalar her geçen gün daha da artıyor. 6 Kasım 2020’de Eğitim-Sen Diyarbakır Şube yönetici ve üyesi 29 kişinin evleri basılarak arama yapılmış, hukuksuz şekilde gözaltına alınmıştır. Tutuklanan bir üye ise çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, başlattığı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. Yapılan uygulamaların hukuk dışı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ancak savcılığın kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim-Sen üyesi 24 kişi hakkında, hiçbir somut gerekçe olmamasına rağmen idari soruşturma başlatılmıştır. 29 Kasım 2021'de ise 21 Eğitim-Sen üyesi meslekten ihraç edilmiştir."
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