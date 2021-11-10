CHP'li Biçer Karaca engelli maaşı alan kişileri sordu: Liste TÜGVA’dan mı geldi yoksa Saray’dan mı?

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, konuşmasında; Sayıştay’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ilişkin tespitlerini sıraladı, Bakan Derya Yanık’a bu tespitler üzerinden sorular yöneltti. Karaca, şunları söyledi:

“Sayıştay’a göre Sağlık Bakanlığı kayıtlarında engelli rapor kaydı olmayanlara, bakanlığınız; engelli aylığı ödemiş. Kim bunlar? Yoksa AK Parti kadrolarını buradan mı finanse ediyorsunuz? Engelli olmadığı halde maaş alan liste TÜGVA’dan mı geldi, yoksa saraydan mı?”

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Karaca’nın sözleri AKP’li milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Karaca, “Ben demiyorum arkadaşlar, Sayıştay raporları diyor” yönünde yanıtlar verdi.

Sözlerine devam etmek isteyen Karaca, konuşmasına tansiyonun yükselmesi üzerine devam edemedi.

Karaca, AKP'li vekillere, "Ben soruyorum, Bakan yanıtlayacak, siz değil. Bakan'a soruyorum, cevabı da Bakan verecek. Soru sormayı yasakladınız mı? Benim soru sorma hakkımı elimden mi alıyorsunuz? Ben Bakan’a diyorum ki… Bakana soru soruyorum. Bakan cevap verecek, size ne oluyor? Ben suçlamıyorum, soruyorum. Neden gocunuyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

Gerginliğin sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, toplantıya 5 dakika ara verdi.