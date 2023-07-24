Atatürk kazandırdı, iktidar unuttu: 'Hatay'da su yok, gıda yok, asbest çok, sinek çok'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:05

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:07

Depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın anavatana katılmasının 84. yıl dönümü bu yıl buruk bir şekilde kutlandı. Sosyal medya paylaşımlarında acil çözüm bekleyen sorunlara dikkat çeken Hataylı yurttaşlar, durumu özel hazırlanan bir video ile paylaştılar.

'Hatay'da su yok', 'Hatay Özel Afet Bölgesi İlan edilsin' etiketleri ile paylaşılan videoda 'Hatay'da su yok', 'Hatay'da gıda yok', 'Hatay'da sinek çok', 'Hatay'da hırsız çok', 'Hatay'da asbest çok', 'Hatay'da yangın var' afişlerinin yanı sıra 'Yardımlar nerede?', 'Vergiler nerede?' afişleri yer aldı. Yaklaşık 40 saniyelik video, "Bugün 23 Temmuz, Hatay kurtulmadı" afişi ile son buldu.

ADINI ATATÜRK'TEN ALAN ŞEHİR

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay (İskenderun Sancağı) Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra Osmanlı hâkimiyetine girdi. Mondros Mütarekesi sonrasında önce İngilizler sonra Fransızlar tarafından işgal edilen kadim şehir, daha sonra Fransız Hükümeti ile 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Anlaşması sonucunda Türkiye sınırları dışında kalmıştır.

Suriye ile birlikte Fransız manda yönetimi altına giren bölgeye yönelik politika bizzat Atatürk tarafından belirlenmiştir. Uluslararası konjonktürdeki gelişmelerden ustaca faydalanan ulu önder, önce Hatay’a bağımsızlık verilip Suriye’den ayrılması; daha sonra Anavatana katılması şeklinde gelişen iki aşamalı bir strateji izlemiştir. Bu çerçevede önce Hatay Millet Meclisi seçimleri yapılmış ve 2 Eylül 1938’de Hatay Cumhuriyeti’nin kurulmuştur. Daha sonra Hatay Millet Meclisi, 29 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliği ile Anavatan’a katılma kararını almış ve 23 Temmuz 1939 günü Hatay Türkiye’ye katılmıştır. Bölgeye Hatay adını 1936 yılında Atatürk vermiştir.