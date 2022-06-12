CHP'li Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı

Antalya'nın Kemer ilçesinin Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, dün işlettiği su sporları merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

DHA
12 Haziran 2022 Pazar, 12:00
CHP'li Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'nun işlettiği 5 yıldızlı bir otelin su sporları merkezinde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, olay yerine hareket etti.

4 el ateş edilen silahlı saldırıdan Topaloğlu'nun yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli E.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2019 yılında yapılan seçimlerde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkanı seçilen Necati Topaloğlu, şubat ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılmıştı


CHP Kemer Antalya Necati Topaloğlu
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