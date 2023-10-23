CHP'li Kılıç, Uğur Mumcu cinayetini sordu: Bombacı Oğuz Demir nerede?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 15:13

Güncelleme: 23.10.2023 - 15:22

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, gazeteci yazar Uğur Mumcu suikasti kapsamında, Mumcu’nun arabasına bomba koyduğu tespit edilen Oğuz Demir’in yargılandığı davayı gündeme getirdi.

Davanın son duruşmasının birkaç gün önce, sessiz sedasız bir şekilde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü belirten Kılıç, şu bilgileri verdi:

“Hayali ihracat dosyası, Ağca dosyası, silah kaçakçılığı dosyası gibi birçok dosya ile yargıdaki ve siyasetteki çürümüşlüğü gözler önüne seren gazeteci Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 tarihinde katledildi. Tehditlere, baskılara, karanlık odakların hedefi haline gelmesine rağmen Türkiye’nin geleceği için vazgeçmeyen cesur bir kalemdi.

OĞUZ DEMİR NEREDE?

Mumcu, eğer bunları yazmaya devam etseydi Türkiye, belki de temiz eller yolculuğunu bugüne kadar çoktan tamamlamış olacaktı. Ama o yolculuk hiç başlamasın isteyen karanlık eller, karlı bir Pazar sabahı Uğur Mumcu’yu katletti.

Cinayetin üzerinden tam 30 yıl geçti. Çoğu kişinin haberi dahi yok ancak Uğur Mumcu davası hala sürüyor. Bundan yalnızca birkaç gün önce, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sessiz sedasız bir yargılama yapıldı. Uğur Mumcu’nun arabasına bombayı yerleştiren Oğuz Demir, 30 yıldır olduğu gibi yine bu davaya da getirilemedi. Oğuz Demir, kendi elleriyle yaptığı bombayı, kendi elleriyle Uğur Mumcu’nun arabasına yerleştirdi. Sonra nasıl olduysa ortadan kayboldu. 30 yılın sonunda da geçen hafta Mahkeme heyeti, bu bombacıyı hala bulamadığını gözümüzün içine baka baka söyledi!

KATİLLERİN AVUKATI O İSİM ÇIKTI

Uğur Mumcu davası, sadece Mumcu’nun yazdığı dosyalar nedeniyle değil, aynı zamanda bu büyük suikast davasının hepimizin gözünün içine baka baka sonuçsuz bırakılmasıyla da yargıdaki çürümenin, adaletsizliği en somut örneği, hatta temelidir. Yargıdaki çürüme ile mücadele eden bir gazetecinin öldürülmesi, çürümenin aktörlerini cesaretlendirmiş; Gazetecinin katillerinin cezasız bırakılması ise nice failleri cesaretli hale getirmiştir.

Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Aktörlere baktığımız zaman Mumcu davasının bugünkü çürümenin nasıl bir temeli olduğunu görüyoruz. Bugün, Yargıdaki rüşvet çarkı konuşuluyor. Sayın Genel Başkanımız son yıllarda her gün üstüne basa basa bu rüşvet çarkının mimarı olan bir isimden bahsediyor. Bu isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı olan Mustafa Doğan İnal… Sayın Genel Başkanımızın tüm ısrarlı çağrılarına karşın hala hakkında inceleme yapılmayan, mal varlığı dahi araştırılmayan Mustafa Doğan İnal’ın, yargıdaki çürümenin baş mimarı olduğu her yerde dillendiriliyor.

TUĞLAYI ÇEKECEĞİZ

Peki kimdir bu Mustafa Doğan İnal? Mustafa Doğan İnal, Uğur Mumcu davasının katillerinin avukatlığını yapmış isimdir aynı zamanda. Evet.. Bugün yargıdaki çürümüşlüğün mimarı olarak konuşulan bu avukat, çıraklığını yargıdaki çürümüşlüğü ortaya çıkaran gazetecinin katillerini savunarak yapmıştır… Bu sistemin nasıl kurulduğunu ve korunduğunu biliyoruz. Vakti zamanında ‘Tuğlayı çekersek, duvar yıkılır’ diyenler.. İşte duvarınız. O tuğlayı çekmeye, O duvarı yıkmaya kararlıyız.”

UĞUR MUMCU'NUN ÖLÜMÜ

Gazetemizin katledilen isimlerinden Uğur Mumcu, 30 yıl önce katledildi. Aradan geçen 30 yılda Mumcu cinayeti hiç gündemden düşmedi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada 629 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında tutuklananlar, işkence görenler de oldu. Öyle ki, bunların arasından yüzlerce kişi, gördüğü işkenceler yüzünden “Uğur Mumcu'yu ben öldürdüm” demek zorunda kaldı.

İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüğü yapmış, o dönemdeki polis teşkilatının önde gelen isimlerinden Mehmet Ağar’ın, Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu’ya söyledikleriyse akıllardan hiç çıkmadı. Ağar, cinayetin soruşturulmasını talep eden Mumcu’ya, “Öyle bir iş ki, bir duvar gibi… Bir tuğla çekersek duvar yıkılır” demişti.

Yıllar geçti, duvarlar yıkıldı ama o tuğla yerinde kaldı. Mumcu’nun ölümünden bugüne geçen 30 yılda, katilleri hâlâ yargılanmadı.