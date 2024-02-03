CHP'li kurmaylar hedeflerinin seçmeni sandıkta birleştirmek olduğunu söylüyor: DEM'le pazarlık yok

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

CHP kurmayları DEM Parti’nin Başak Demirtaş’ı İstanbul’da aday gösterme ihtimaline ilişkin “saygı duyduklarını” söylüyor ancak buna karşı seçmenleri sandıkta birleştirmeyi önerdikleri “Türkiye ittifakı” kavramını vurguluyor. DEM Parti ile bir bölge üzerinden pazarlık olmadığını da söyleyen kurmaylar, “CHP’nin her yerde aday çıkarmayı düşündüğünü” belirtiyor.

DEM Parti’nin İstanbul’da Başak Demirtaş’ı aday gösterip göstermeyeceği tartışılırken, CHP yönetimi konuyla ilgili çok fazla değerlendirme yapmamaya özen gösteriyor. Parti kurmayları, Demirtaş’ın aday gösterilme ihtimaline “saygı duyduklarını” söylüyor.

Buna karşın seçmenlerin sandıkta birleştiği “Türkiye ittifakı” kavramına işaret eden partililer, “Biz İstanbul’da da Türkiye’de de ‘Türkiye ittifakı’ dediğimiz kavramın üzerinden gidiyoruz. Tüm partilere saygı duyuyoruz. Diğer partilerle nasıl kamuoyu önünde görüşüyorsak, DEM Parti ile de şeffaf bir şekilde, kamuoyu önünde konuşuyoruz” diyor.

TABANDA İTTİFAK

Kurmaylar, “Türkiye ittifakı”nın nasıl sağlanacağını da “Burada tabanda bir ittifaktan söz ediyoruz. Genel başkanımızın dediği gibi her partiyle barış ilan ediyoruz. Muhalefete muhalefet etmeyeceğimizi söylüyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de, Adana’da örnek işler yapan; sosyal yardımları artıran halkçı belediyelerin ve halkın parasına sahip çıkan başkanların seçmen tarafından destek göreceğini düşünüyoruz. Bu nedenle de sandığa gittiklerinde parti aidiyetlerini ikinci plana atarak, hizmet verecek kişiyi tercih edeceklerini düşünüyoruz. Bir başka partinin ne yapacağı elbette seçim sonucunu etkiler ama bizim işimiz herkesi kucaklayan bir şekilde halkın karşısına çıkmaktır” ifadeleriyle anlatıyor.

HER BÖLGEDE ADAY

Parti kaynakları, DEM Parti ile İstanbul ya da başka bir il üzerinden pazarlık yapıldığı iddialarını da doğrulamıyor. CHP’nin herhangi bir pazarlık sonucu bir bölgede aday çıkarmaması gibi bir durumun olmadığını söyleyen kurmaylar, “Partimizin adaylarına güveniyoruz ve her bölgede aday çıkarmayı düşünüyoruz. Şu an 11 büyükşehiri yönetiyoruz ve bu sayıyı artırmayı da hedefliyoruz. Hatta seçmenlere yönettiğimiz yerlerin örneğini göstererek ‘Siz de iyi hizmet istiyorsanız CHP’nin adaylarını tercih edin’ diyoruz” değerlendirmesini yapıyor.