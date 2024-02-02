CHP’den Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin ilk açıklama: ‘Yoksulluk artmaya devam edecek’

Yayınlanma: 02.02.2024 - 23:01

Güncelleme: 02.02.2024 - 23:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa etti.

Erkan’ın istifası sonrası CHP’den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan’ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı.

Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor.

Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir.”