'Değişim' çağrısını yineleyen Ekrem İmamoğlu'ndan 'doğru üslup' çıkışı: 'Zamanı geldiğinde paylaşacağım'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 20.06.2023 - 13:55

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Söğütlüçeşme-Yenidoğan metro hattı tanıtım toplantısında konuştu.

'DOĞRU ÜSLUP' ÇIKIŞI: "ZAMANI GELİNCE AÇIKLAYACAĞIM"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, değişime dair yakın bir süreçte açıklama yapabileceğini vurguladı.

"Bizim de kendi hatalarımız var" diyen İmamoğlu, “Ben hem parti kurumsallığına hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda en doğru üslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam” dedi.

İmamoğlu, “Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki geç olmadan olmak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda buna dönük çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

"DEĞİŞİM ŞARTTIR"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var eksik yaptığımız işler var, bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak. Bunun çok detayı var, bu içerikleri biz partili arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek. Değişim şarttır, iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.

Devletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için başta benim partim olmak zere bütün muhalefetin bir özeleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bu konuda fikrim nettir. Bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili, yani ihale edip işe başlayamadan iki buçuk üç seneyi heba ettikleri süreçleri söylediğim gibi bizim de kendi hatalarımız var. Farkındaysanız siz veya ben demiyorum biz diyorum. O bakımdan tabii ki bunun bir üslubu, yöntemi vardır.

Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Bunu da en doğru zamanda en doğru üslupla en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunu zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki geç olmadan olmak zorunda, doğru zamanda olmak zorunda buna dönük çalışmalarımız sürüyor."

DEVLET BAHÇELİ'YE YANIT

İmamoğlu, bugünkü grup toplantısında kendisini de hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. İBB Başkanı, "2019 seçimlerinde İstanbul'u kaybeden, yenilen demokrasi tokadının bunalımı seçimi kaybedenlerde sürüyor" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ? MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'li belediyeleri hedef alarak, "İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerinin marka şehirler anlayışıyla yönetilmesi önemlidir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüştür. Aynı durum Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Tekirdağ, Aydın, Hatay için de geçerlidir. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmeden başka bildikleri tek bir şey yoktur. Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır" demişti.