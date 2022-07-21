CHP'li Levent Gök, Süleyman Soylu’ya sordu: "Uyuşturucuların limanlardan geçişi neden engellenmiyor"

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:55

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporu’nu gündeme taşıdı.

Rapordaki verileri soru önergesine de aktaran Gök, uyuşturucuyla mücadele için kamu harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 27.2 artışla 2 milyar 340 milyon 421 bin TL’ye yükseldiğini ancak uyuşturucu suçlarının sayısı yüzde 35 ve şüphelilerin sayısı ise yüzde 27 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Gök, “Ülkemizin çeşitli uyuşturucu türlerinin ticaretinde geçiş koridoru haline geldiği anlaşılmakta, uyuşturucuya karşı verildiği ifade edilen mücadelenin başarısı kamuoyunda tartışılmaktadır. Türkiye’nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı aldığı tedbirlerin somut sonuçlar vermesi beklenmekte, öncelikli olarak gençlerimizin zehir bataklığından korunması gerekmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu’ya yöneltilen sorular şöyle: