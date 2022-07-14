Ertuğrul Özkök, Soylu'yu kızdırdı: 'Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği'

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün FARC gerillalar hakkında yaptığı açıklamalara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:50
Ertuğrul Özkök, Soylu'yu kızdırdı: 'Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği'
Abone Ol google-news

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programında PKK'lılarla ilgili açıklamalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirdi.

Soylu, sosyal medya üzerinden "Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Soylu'nun eleştirdiği Özkök şöyle konuşmuştu:

"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"


Ertuğrul Özkök Süleyman Soylu FARC
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler