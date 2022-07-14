Ertuğrul Özkök, Soylu'yu kızdırdı: 'Eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği'

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:50

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programında PKK'lılarla ilgili açıklamalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eleştirdi.

Soylu, sosyal medya üzerinden "Kavala’dan, kayyum meselesine, Esad’ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye’den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

Kavala’dan, kayyum meselesine,

Esad’ın çözüm olduğundan, "Bizim PKK’lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden;



Eski Türkiye’den kalma

Bir Ertuğrul Özkök klasiği? pic.twitter.com/A35CVHt1Ul — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2022

ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Soylu'nun eleştirdiği Özkök şöyle konuşmuştu:

"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"