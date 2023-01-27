Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Ne kadar emekli maaşı alınacağı nerede öğrenilir?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:06

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:06

Kişilerin çalışma şartları, işyerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor. Bu durumdan kaynaklı olarak herkese göre ayrı maaşlar çıkıyor. Hatta aynı işyerinde aynı şartlarda çalışmış, ama farklı tarihlerde emekli olmuş kişilerin bile maaşları arasında değişiklikler görülebiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, emekli lmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;





T.C Kimlik numarası,





SSK Sicil Numarası,





Baba adı,





Nüfus il,





Doğum tarihi bilgileri.





'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:





Doğum tarihi,





Cinsiyet,





4A çalışma süresi





Başlangıç ve bitiş tarihi.





Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.



