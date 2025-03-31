Milletvekili Mahmut Tanal’dan cezaevindeki öğrenciler İçin çağrı: 'Eğitim haktır, ertelenemez!'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:01

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:01

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cezaevinde bulunan üniversite öğrencilerinin yaklaşan vize sınavlarına katılabilmesi için çağrıda bulundu.

"Eğitim haktır, ertelenemez! Bu süreci birlikte organize edelim, gençlerin gelecekleri kararmasın!" diyen Tanal, öğrencilerin bu hakkıyla ilgili izlemesi gereken süreci sosyal medya hesabından şöyle sıraladı:

1.Öğrenciler üniversitelerine, mazeret sınavı hakkı talep eden dilekçe yazmalı.

2.Vekalet yoksa bile, ıslak imzalı dilekçeler birinci derece yakınları veya avukatı aracılığıyla fakültelere teslim edilebilir.

3.Daha sonra sınavların cezaevinde yapılması ya da öğrencilerin sınav için okullara götürülmesi talep edilebilir.

4.Cezaevindeki öğrenciler, bulundukları kurumdan doğrudan üniversitelerine dilekçe gönderebilir.

Tanal, paylaşımının devamında sınav dilekçe örneğine de yer verdi: