Milletvekili Mahmut Tanal’dan cezaevindeki öğrenciler İçin çağrı: 'Eğitim haktır, ertelenemez!'

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cezaevindeki öğrenciler için sınav çağrısında bulundu. Milletvekili Tanal paylaşımında “Cezaevinde bulunan öğrencilerin bu sınavlara katılabilmesi için acil dilekçe süreci başlatılmalı.” dedi.

Milletvekili Mahmut Tanal’dan cezaevindeki öğrenciler İçin çağrı: 'Eğitim haktır, ertelenemez!'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:01

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cezaevinde bulunan üniversite öğrencilerinin yaklaşan vize sınavlarına katılabilmesi için çağrıda bulundu.

"Eğitim haktır, ertelenemez! Bu süreci birlikte organize edelim, gençlerin gelecekleri kararmasın!" diyen Tanal, öğrencilerin bu hakkıyla ilgili izlemesi gereken süreci sosyal medya hesabından şöyle sıraladı:

1.Öğrenciler üniversitelerine, mazeret sınavı hakkı talep eden dilekçe yazmalı.

2.Vekalet yoksa bile, ıslak imzalı dilekçeler birinci derece yakınları veya avukatı aracılığıyla fakültelere teslim edilebilir.

3.Daha sonra sınavların cezaevinde yapılması ya da öğrencilerin sınav için okullara götürülmesi talep edilebilir.

4.Cezaevindeki öğrenciler, bulundukları kurumdan doğrudan üniversitelerine dilekçe gönderebilir.

Tanal, paylaşımının devamında sınav dilekçe örneğine de yer verdi:

  


Etiketler: #Mahmut Tanal #sınav

İlgili Haberler

Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan 279 kişi Şeker Bayramı’nda evinden uzakta: Adi suçluların arasında

Büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan 279 kişi Şeker Bayramı’nda evinden uzakta: Adi suçluların arasında
CHP'li Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için tekrarladı: Adalet öğrenciyi hapsetmez

CHP'li Mahmut Tanal, tutuklu öğrenciler için tekrarladı: Adalet öğrenciyi hapsetmez
İstanbul Üniversitesi öğrencileri mektup yazdı: Öfkemiz 23 yıllık!

İstanbul Üniversitesi öğrencileri mektup yazdı: Öfkemiz 23 yıllık!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler