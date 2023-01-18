CHP'li Mahmut Tanal, 1 dakika boyunca tekrarladı: İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda, 1 dakika boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:22
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Muhalefetin, “Uludağ’ın doğasının ranta açılarak tahrip edileceği” gerekçesiyle karşı çıktığı, AKP’nin milletvekillerinin hazırladığı “Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nda sürüyor.

CHP'li Tanal, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alarak; “84 milyon vatandaşımıza sesleniyorum” dedi ve 1 dakikalık konuşma süresi boyunca “İktidar değişmeden bu ülkenin sorunları bitmez, çözülmez” dedi. Tanal, bu sözü tam 19 kez tekrarladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, “1 dakika ne kadar uzunmuş Sayın Tanal” dedi.


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