CHP’li Mahmut Tanal: “Erdoğan’ın yarın Mardin’de yapacağı seçim mitingi için devletin, belediyelerin tüm imkanları kullanılıyor”
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Mardin’de yapacağı seçim mitingi için devletin, belediyelerin tüm imkanları kullanılıyor. Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları, AKP’nin seçim afişlerini asarken görüntülendi” açıklamasını yaptı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki Mardin mitingi öncesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçlarının mitinge davet eden afişlerin asılması için kullanıldığını açıkladı.
1- AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın #Mardin’de yapacağı seçim mitingi için devletin, belediyelerin tüm imkanları kullanılıyor.— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 16, 2022
Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları, AKP’nin #seçim afişlerini asarken görüntülendi. pic.twitter.com/N9EmAwsiQu
"MARDİN’DE DE KAYYUM İMKANLARINA RAĞMEN AKP SANDIKTA TOKADI YİYECEKTİR!"
İtfaiye araçlarının afiş ve bayrak asarken çekilmiş fotoğraflarını, sosyal medya hesabında paylaşan Tanal, şu değerlendirmeyi yaptı:
- AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Mardin’de yapacağı seçim mitingi için devletin, belediyelerin tüm imkanları kullanılıyor. Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları, AKP’nin seçim afişlerini asarken görüntülendi. Mardin’in sokak ve caddeleri de adım başı Erdoğan mitingi duyurusuyla donatıldı. Milletin parasına yazık günah!
- İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi operasyonun maksadı da belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atayarak, seçim sürecinde İBB kaynaklarından yararlanmayı planlıyorlar. Ancak amaçlarına ulaşamayacaklar! Halk, kayyum yöntemiyle iradesini hiçe sayanlara seçimde gereken dersi verecektir. Mardin’de de kayyum imkanlarına rağmen AKP sandıkta tokadı yiyecektir!
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