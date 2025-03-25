TİP Milletvekili Can Atalay'dan 'seçim' çağrısı!
TİP Milletvekili Can Atalay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara ilişkin "Siyaseti 'hukuk' eliyle şekillendirilmeye uğraşanlar, milyonların sesine kulak vermelidir. Operasyonlarla, tutuklamalarla, baskılarla yurttaşın taleplerine baraj kurma çabaları çare değildir. Demokratik siyasetin kanalları açılmalı, derhal seçime gidilmelidir" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.
Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay da, İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve buna yönelik tepkilere ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
"MİLYONLARIN SESİNE KULAK VERİN"
Atalay, mesajında şunları kaydetti:
"Hapishanelerde, alanlarda, sokaklarda, sandıklarda çoğaldığımıza göre özgürlük yakındır demektir. Zorla getirilen bir yerde hoş geldin demek uygun değildir ancak Ekrem İmamoğlu’na ve birlikte gelen arkadaşlarımıza yine de hoş geldiniz diyorum. Güçlü bir özgürlük rüzgarıyla geldiniz. Bu hak-hukuk-adalet rüzgarı her alana yayılıyor. Rüzgarın 'memleketi' özgürleştireceğine inancımız tamdır.
'Mahkemelere, hukuka saygı gösterilmeli, sonuçları beklenmelidir' diyenler mahkemelere, hukuka müdahaleden vazgeçmelidirler. Siyaseti 'hukuk' eliyle şekillendirilmeye uğraşanlar, milyonların sesine kulak vermelidir. Operasyonlarla, tutuklamalarla, baskılarla yurttaşın taleplerine baraj kurma çabaları çare değildir. Demokratik siyasetin kanalları açılmalı, derhal seçime gidilmelidir."
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