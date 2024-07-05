CHP'li milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmadı!

Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girmek isteyen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın da aralarında olduğu milletvekilleri, atanmış rektör Naci İnci’nin talimatıyla okula alınmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:56
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CHP milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi, alternatif mezuniyet etkinliği düzenlemek isteyen akademisyenlere ve öğrencilerine destek vermek için kampüse gitti.

Ancak aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın da olduğu milletvekilleri, üniversiteye alınmadı. Milletvekilleri, emniyet güçleri tarafından iteklendi. 

"REKTÖR BENİM DENETİMİMDE"

Suat Özçağdaş, engelleme karşısında şu ifadeleri kullandı

"Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek için geldik. Biz Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz. Bu yoldan çekilin; siz milletvekillerine müdahalede bulunacaksanız uyarıyorum sizi. Rektörün beni buraya sokmama yetkisi yok. Rektör benim denetimime tabi, milletvekiliyim ben."


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