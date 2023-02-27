CHP'li milletvekilleri: Nurdağı'nda deliller karartılıyor!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ayakta kalan belediye binası yıkıldı. Nurdağı’nda çöken binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında yıkılan binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ve bağlantısı nedeniyle AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklanmıştı. Yapı kullanma izinleri, belediyenin gelir-gider evrakı, inşaat ruhsat arşivlerinin binanın enkazı altında kaldığı iddia edildi.

Bölgede inceleme yapan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu belediye binasının birileri tarafından “delilleri yok etmek üzere depremin gerçekleştiği günün akşamı alelacele yıktırıldığını” söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gökçel, “İddia edilen şey şu ki Nurdağı Belediyesi’nin binası depremde zarar görmüş ancak yıkılmamış. Depremin gerçekleştiği günün akşam saatlerinde iş makineleriyle bu bina yıktırılmış. İçindeki evrakla birlikte belediye binası enkaza çevrilmiş. Bu binayı neden iş makineleri ile yıkma gereği hissederler? Bunun sorgulanması ve altında yatan gerçeğin ortaya çıkarılması gerekiyor” dedi. Gökçel, “Yapı kullanma izinleri, belediyenin gelir-gider evrakı, inşaat ruhsatlarının arşivlenmiş dosyaları burada. Ama çöp haline dönüştürülmüş” diye konuştu.

‘BU ACELE NİYE?’

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, “Öyle aceleyle bina yıkılmış ki hiçbir şey umursanmamış” değerlendirmesini yaptı. CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu da eline aldığı 2014 yılına ait belediyenin ihale onay belgesini inceleyerek, “Kim kontrol edecek bunları? Denetimsizlik her yerde. Devlet her anlamda enkaz altında” diyerek, tepkisini dile getirdi.

CHP’li milletvekillerin yaptığı incelemeden sonra İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı. Belediye Başkanı Kavak’ın ilk ifadesinde, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi kardeşi Osman Kavak’a devrettiğini savunduğu öğrenildi.