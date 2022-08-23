CHP'li Muharrem Erkek: 'Altılı masanın çalışmaları aynı kararlılıkla sürecek'
İlk turu tamamlayan 6’lı masada liderler ara dönemde yapılacakları konuşacak. Buluşmada yine cumhurbaşkanlığı seçimi için aday isim konuşulmadığı aktarıldı.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen altı muhalefet partisinin ilk liderler turu Saadet Partisi’nde önceki gün yapılan görüşme ile bitti.
Partilerin kurmaylarının görüşmeye ilişkin paylaştığı bilgilere göre; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecine yönelik liderler de değerlendirme yapmaya başladı. Kurmaylar, “Liderler artık geçiş sürecini kendi aralarında da konuşacak. Geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkileri ne olacak, bakanların yetkileri ne olacak, kararnamelerin durumu ne olacak gibi konular sadece partilerin kurduğu komisyonlarda değil, liderler arasında da değerlendirilecek. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeden o ara dönemde yapılacaklar ele alınmaya başlandı” bilgisini paylaştı.
"OYUNA GELMEYİZ"
Buluşmada yine aday ismi konuşulmadığı aktarılırken Gelecek Partisi kurmayları konuya ilişkin, “Aday ismi bu süreçte konuşulmaz. Bu iktidarın oyununa gelmek olur” yorumunu yaptı.
CHP kaynakları ise bundan sonraki süreçte partilerin çalışmasına ekim ayında CHP’de devam edeceğini aktardı. Liderlerin bildirisine ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu değerlendirmeyi yaptı:
"ÇOK NET ORTAKLIK"
“2 Ekim’de bizim ev sahipliğimizde çalışmalar aynı kararlılıkla sürecek. Çok net ortaklık ve kararlılık mesajları verdik. Seçim günü, seçim öncesi ve seçim sonrası birlikte yol yürüyeceğimizi vurguladık. Komisyon çalışmalarımız da sürüyor. Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakat metni temelinde anayasa değişiklik teklifini büyük ölçüde tamamladı. Saray iktidarının tüm hedefi masayı dağıtmak ama bu demokrasi masası dağılmaz. Türkiye demokrasisini kaybetti, bunu yeniden tesis edeceğiz.”
ÜÇ TEMEL HEDEF
İttifakın üç temel hedefinin olduğunu aktaran Gelecek Partililer, “İlk olarak ortak aday çıkartacağız. İkincisi, ülkeyi birlikte yöneteceğiz ve geçiş sürecini beraber hazırlayacağız. Üçüncüsü de Meclis’te en fazla sayıda milletvekilini çıkartacağız. İttifaklar da buna göre olacak. Yani altılı ittifak da olabilir, ikili de olabilir ama ne olursa olsun hepimizin anlaştığı bir formül olacak. Hangi formül olursa olsun bu bir ayrışma da olmayacak” değerlendirmesini yaptı.
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