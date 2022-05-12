CHP'li Muharrem Erkek'ten Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına sert tepki: 'İstanbul'u kaybetmeyi hala hazmedemediler'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:50

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

"ASLA VE ASLA UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

Kaftancıoğlu ise sosyal medya hesabı Twitter'dan Yargıtay'ın kararına ilişkin "Yargıtay'dan kararın çıktığı bilgisi ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Bundan dolayı merak eden arayan dostlarıma şunu söylemek isterim; Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Asla ve asla umudunuzu kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

"BİZE 1 CM GERİ ADIM ATTIRAMAZLAR; ASLA BAŞARAMAYACAKLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bütün milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Balıkesir'den İstanbul için yola çıktığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu'na ilişkin kararını Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Saray'ın duvarları arasında korkunun çok büyük olduğunu ifade eden Erkek, "Korktukça daha da otoriterleşiyorlar daha adaletten uzaklaşıyorlar. Bir hükümet, bir iktidar hukuktan uzaklaştıkça suç organizasyonuna dönüşür. Yargıyı silah olarak kullanan bir Saray iktidarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Hiçbir şekilde geri adım atmayacaklarını ifade eden Erkek, "Bize 1 cm geri adım attıramazlar" ifadelerini kullanırken "Bugün akademisyenler, öğrenciler, kadınlar, siyasetçiler haksız soruşturmalarla karşı karşıya bıraktırılıyor. Amaç demokrasi mücadelesi veren her kesimi baskı altında bırakmak. Asla başaramayacaklar" dedi.

"KAYBETMEYİ HALA HAZMEDEMEDİLER"

Erkek, "Bu dava da kinle intikamla yürütülen bir davadır" dedi ve şöyle devam etti:

"İstanbul'u kaybetmeyi hala hazmedemediler ama İstanbul'u kazandık. Türkiye'yi de kazanacağız. 85 milyon kazanacak"