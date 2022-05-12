Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına Ekrem İmamoğlu'ndan tepki

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:18

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

SİYASİ YASAK KARARI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemeyenlerin hukuksuz kararı. İstanbul İl Başkanımızın yanında olacağız. Siyasi yasak getirildi ancak AYM başvuru hakkı var. Tutukluluk kararını hesaplıyoruz. Yatma durumu olmayabilir, gir çık olabilir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına sosyal medya hesabından tepki geldi.

Paylaşımı şu şekilde:

"CHP İl Başkanımız İstanbul’daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum."