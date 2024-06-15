MHP'li Büyükataman 'büyük oyunu' gördü: 'Normalleşme tiyatrosu arka planda Türkiye'ye operasyon'
MHP'li İsmet Büyükataman “Normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde görünürde MHP'ye arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğu artık açığa çıkmıştır" görüşünü savundu.
CHP ve AKP arasında ziyaret ve iade-i ziyaret çerçevesinde
gerçekleşen görüşmeler AKP MHP arasında krize neden oldu.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya
platformu X üzerinden yaptığı açıklamada bu konuya değinerek, "CHP’nin
normalleşme algısı, emperyalizme payanda olmaktır" düşüncesini savundu.
MHP'li Büyükataman açıklamasında şunları kaydetti:
"CHP’nin normalleşme algısı, emperyalizme payanda
olmaktır.
CHP’nin normalleşmesi, binlerce insanımızın katili olan
PKK’lı militanların aramızda serbestçe dolaşmasıdır.
CHP’nin normalleşmesi PKK’nın siyasi uzantılarının bölücü
söylemlerine demokrasi kılıfıyla sahip çıkmaktır.
CHP’nin normalleşme anlayışı FETÖ’cü teröristlerin geri
dönmesi ve yeniden devlete sızmasının kapılarının aralanmasıdır.
CHP’nin sinsi planı DEM’li belediyeler marifetiyle milletin
malının terör örgütüne peşkeş çekilmesini normalleştirmektir."
"GÖRÜNÜRDE MHP'YE ARKA PLANDA TÜRKİYE'YE OPERASYON"
"'Normalleşme' tiyatrosunun, CHP öncülüğünde görünürde
Milliyetçi Hareket Partisi’ne arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti
Devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğu artık açığa çıkmıştır.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’ye saldırmak
isteyenler, hedeflerine öncelikle Milliyetçi-Ülkücü Hareketi koymuşladır.
Çünkü; Ülkücü Hareket Kuva-yı Milliye ruhunun çağımızdaki en
net yansımasıdır.
100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyenler tam da bu
sebepten kurşun askerlerini; iftira, yalan ve dolanla Milliyetçi Hareket’in üzerine
salmışlardır.
Bu sinsi saldırı; vatan toprağımıza, devletimize ve Türk
milletinin istikbalinedir!
Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler; Milliyetçi
Hareket Partisi geçilmeyecek, Türkiye Yenilmeyecektir!
Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna
kadar sahip çıkacaktır.
Son olarak şu notu tüm CHP’liler iyi düşünmelidir:
Türkiye’de anormal olan tek şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’nin
yönetiminin emperyalizmin efendilerine göz kırpması, terör maşalarına avukatlık
yapmasıdır.
Özgür bey eğer bir şeyi normalleştirmek istiyorsa öncelikle CHP’yi normalleştirmeye kurucu ayarlarına döndürmeye gayret göstermelidir."
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